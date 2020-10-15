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  3. S-400'ler aktif hale mi getiriliyor? Dikkat çeken paylaşım!

S-400'ler aktif hale mi getiriliyor? Dikkat çeken paylaşım!

Stratejist Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığınca S-400 Hava Savunma Füze Sistemi ile gerçekleştireceği atışlı testler için Sinop'ta NOTAM yayınladığını belirtti.

S-400'ler aktif hale mi getiriliyor? Dikkat çeken paylaşım!

İnternet kullanımı üzerine çok sayıda konferans yapan ve son dönemde katıldığı programlar ile adından çokça söz ettiren Stratejist Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığınca S-400 Hava Savunma Füze Sistemi ile gerçekleştireceği atışlı testler için Sinop'ta NOTAM yayınladığını belirtti.

TÜRKİYE, S-400 FÜZELERİNİ AKTİF HALE GETİRİYOR

Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından S-400 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) ile gerçekleştirilecek atışlı testler için Sinop'ta NOTAM yayınladı."

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