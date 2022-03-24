S-400'ler Ukrayna'ya verilecek iddiası! İletişim Başkanı Altun, makale yazdı, gerçeği açıkladı: Gerçekçi olmayan bu fikir, fırsat sunuyor

The Wall Street Journal'da 18 Mart'ta çıkan makalede skandal bir iddia yer almış," Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndererek atacağı adımın Ukrayna'nın acil ihtiyacını gidereceği, ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye'ye satılmasının ve Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı" ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu iddiaya cevap veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wall Street Journal'da değerlendirmelerinin de yer aldığı bir makale kaleme aldı.

Altun, Paul Kolbe imzalı makaleye yanıt vererek," Bay Kolbe, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesi gerektiğini savunuyor. Bugün pek gerçekçi olmayan bu fikir, Türkiye'nin son dönemde Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi kararı almasına ilişkin olarak olarak," Türkiye'nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD'nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin" görmezden gelindiğine dikkati çekti.

PATRİOT SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin dünyadaki en tehlikeli ve istikrarsız bölgelerinden birinde yer aldığına işaret eden Altun, karşılaşılan tehditlerden dolayı Türkiye'nin alternatif sistem arama durumunda kaldığını belirterek söz konusu süreci şu sözlerle anlattı:

"Eski Başkan Donald Trump da görevde iken bunu kabul etmişti. Dolayısıyla o dönemde Türkiye'nin Patriot satın alma seçeneği ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca Türkiye, Türk-Rus ilişkilerindeki gerginliğin had safhada olduğu bazı dönemlerde müttefiklerimizin Patriot bataryalarını ülkemizden nasıl çektiğini hala unutmamıştır. Bu tecrübeler nedeniyle Türk halkı, artık Batı'nın Patriot tedariğine ilişkin verdiği hiçbir 'gayriresmi taahhüdü' ciddiye almamaktadır. Türkiye'nin siyasi nedenlerle F-35 programından hukuka aykırı olarak çıkarılması, Türkiye'nin kendisine ödül gibi sunulan 'programa tekrar alınma' fikrini ciddiye almasını da zorlaştırmaktadır."

"İŞ BİRLİĞİNİN MANASIZ BİR ŞEKİLDE POLİTİZE EDİLMESİ TÜRK ŞİRKETLERİNİ YENİLİK YAPMAYA SEVK ETMİŞTİR"

Türkiye'nin, Batı'nın tüm engelleme çabalarına rağmen, halihazırda Ukrayna'nın da envanterinde yer alan Bayraktar silahlı insansız hava aracını tasarlayıp ürettiğini anımsatan Altun, Kanada'nın Türkiye'ye silah satışını engellediğini belirterek," Ancak NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğinin manasız bir şekilde politize edilmesi, Türkiye'nin yabancı devletlere bağımlılığını azaltmış ve Türk şirketlerini yenilik yapmaya sevk etmiştir." diye konuştu.

Altun, 70 yıllık NATO müttefiki ve birçok kritik bölgede istikrar sağlayıcı bir aktör olan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin, Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE, BATI'DAN HAK ETTİĞİ DESTEĞİ GÖRMEYİ BEKLEMEKTEDİR"

Ukrayna krizinin, Türkiye'nin stratejik önemini hafife alan, NATO'nun "beyin ölümü yaşadığını" iddia eden ve ulusal sınırların artık tartışma konusu olmadığını sananların yaptığı jeopolitik okumaların yanlışlığını ortaya koyduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef, NATO müttefikliğini gurur vesilesi olarak gören Türkiye, Batı'dan hak ettiği desteği görmeyi beklemektedir. Bu ilişkiyi onarmak için sözde gayriresmi teklifler değil, güven artırıcı adımlar gerekmektedir. Söz konusu yazıdaki öneri üzerinden açıklamak gerekirse, Batı'nın bugün yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye'ye teslim etmektir."