S Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileri

Türkiye'de İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Formula 1, NBA ve dünyada en çok takip edilen birçok spor organizasyonunun yayıncısı olan S Sport, Formula 1 Türkiye yarışında da kesintisiz olarak şifresiz yayın yapacağını açıkladı. D-Smart bünyesinde bulunan ve S Sport kanalını izlemek için D-Smart abonesi olmak gerekirken S Sport'tan gelen bu şifresiz Formula 1 Türkiye yayını kararı, sporseverler tarafından mutlulukla karşılandı. Bunun üzerine, nasıl izlenir, kaçıncı kanal ve frekans bilgileri merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

S SPORT NASIL İZLENİR? KAÇINCI KANAL?

S Sport'u kesintisiz izleyebilmek için D-Smart aboneliğinizin bulunması gerekmektedir. D-Smart dışında, TV+, TiviBu, Kablo TV ve Vodafone TV'de de bulunan S Sport, ücretli bir spor kanalıdır. Bu kanalı izlemek için S Sport kanalının bulunduğu platformlara üye olmanız gerekmektedir.

Peki, S Sport hangi platformda kaçıncı kanalda:

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Normalde ücretli bir spor kanalı olan S Sport, Formula 1 Türkiye yayınlarını kesintisiz olarak şifresiz yayınlayacağını açıkladı. Bunun üzerine S Sport frekans bilgileri araştırılıyor.

İşte Türksat 4A S Sport frekans bilgileri:

Frekans 12188

Polarizasyon V-Dikey

SR 27500

FEC 5/6