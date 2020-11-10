S Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileri
Türkiye'nin en çok izlenen spor kanallarından birisi olan S Sport, birçok farklı ligden onlarca maçı izleyicilerle buluşturuyor. S Sport'un Formula 1 Türkiye'yi de şifresiz olarak yayınlayacağını duyurmasının ardından nasıl izlenir, kaçıncı kanal ve frekans bilgileri merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
Türkiye'de İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Formula 1, NBA ve dünyada en çok takip edilen birçok spor organizasyonunun yayıncısı olan S Sport, Formula 1 Türkiye yarışında da kesintisiz olarak şifresiz yayın yapacağını açıkladı. D-Smart bünyesinde bulunan ve S Sport kanalını izlemek için D-Smart abonesi olmak gerekirken S Sport'tan gelen bu şifresiz Formula 1 Türkiye yayını kararı, sporseverler tarafından mutlulukla karşılandı. Bunun üzerine, nasıl izlenir, kaçıncı kanal ve frekans bilgileri merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
S SPORT NASIL İZLENİR? KAÇINCI KANAL?
S Sport'u kesintisiz izleyebilmek için D-Smart aboneliğinizin bulunması gerekmektedir. D-Smart dışında, TV+, TiviBu, Kablo TV ve Vodafone TV'de de bulunan S Sport, ücretli bir spor kanalıdır. Bu kanalı izlemek için S Sport kanalının bulunduğu platformlara üye olmanız gerekmektedir.
Peki, S Sport hangi platformda kaçıncı kanalda:
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Normalde ücretli bir spor kanalı olan S Sport, Formula 1 Türkiye yayınlarını kesintisiz olarak şifresiz yayınlayacağını açıkladı. Bunun üzerine S Sport frekans bilgileri araştırılıyor.
İşte Türksat 4A S Sport frekans bilgileri:
Frekans 12188
Polarizasyon V-Dikey
SR 27500
FEC 5/6