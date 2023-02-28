Saad Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saad Samir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saad Samir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saad Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saad Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Samir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Samir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Samir 1 Nisan 1989 tarihinde Banha şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Saad Eldin Samir şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Samir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Saad Samir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Saad Samir'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saad Samir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Samir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saad Samir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Samir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Al-Nasr Bengh.

4 Temmuz 2009 yılında El Ahly U21

21 Ocak 2011 yılında El Mokawloon

30 Haziran 2011 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2011 yılında El Ahly

8 Ağustos 2011 yılında El Masry

30 Haziran 2012 yılında El Ahly

14 Eylül 2021 yılında Future FC

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Saad Samir kimdir

Saad Samir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Samir şuan Future FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

El Ahly

Saad Samir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 1 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Saad Samir nereli

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