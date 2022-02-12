Saadet Asrı ne demek, TDK'ya göre Saadet Asrı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Saadet asrı ne demek? Saadet asrı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi saadet asrı kelimesi. Peki saadet asrı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre saadet asrı nedir, saadet asrı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAADET ASRI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Saadet asrı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre saadet asrı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asrısaadet

