.Saadet Partili Ebubekir Savaşan'a gözaltı!

Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan, sosyal medya hesabında Ayasofya Camii'nin açılışında fotoğraf çektiren 15 Temmuz şehidi İbrahim Yıldız'ın eşi ile aynı gece yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu ve gazeteci Hilal Kaplan ile ilgili hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu.

Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Savaşan'ın skandal paylaşımında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkisini gösterdi.

Şehit İbrahim Yıldız'ın eşi Esma Kılıçaslan Yılmaz sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "15 Temmuz Şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi olarak, Twitter hesabı açmış bulunmaktayım. Bu vesile ile, şahsıma ve Hilal Kaplan hanımefendiye yapılan sözlü saldırıyı büyük bir teesür ile karşılıyor sizlerin yorumuna ve yargının kararına bırakıyorum" ifadesini kullandı.

Gazeteci Hilal Kaplan ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Şehit eşi Esma kardeşim görmüş olmasaydı paylaşmayacaktım ama kendine Milli Görüşçü diyen bu rezile karşı birlikte dava açacağız. Edepten nasibini alamamışlara, en azından o lağım çukuru ağızlarını kapatmayı öğreteceğiz! Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar" ifadesini kullandı.

Tüm bu gelişmeler sonrası Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Savaşan gözaltına alındı.

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EBUBEKİR SAVAŞAN KİMDİR?

Ebubekir Savaşan, Saadet Partisi'nin Tokat Merkez İlçe Başkanıdır.

İkameti Tokat'ta olan Ebubekir Savaşan'ın İmam-Hatip Lisesi Mezunu.

Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan'ın Twitter hesabı haricinde bir de Facebook hesabı olduğu öğrenildi.

Savaşan'ın, Facebook hesabı incelendiğinde yalnızca AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yaptığı görülüyor.

Savaşan'ın paylaşımlarının tamamında AK Parti aleyhinde ifadeler kullandığı görülüyor.