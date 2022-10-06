Saadet Partili Ümit Çebi, Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! "Bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır"

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve bir dönem Araklı Belediyesi'nde görev yapan Ümit Çebi, twitter hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alarak rezil söylemlerde bulundu. Paylaşımının kısa sürede gündeme gelmesi ile yeni bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Devlet Bahçeliyi hedef alan Ümit Çebi "MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. ALLAH ne ederse güzel eder” şeklinde bir paylaşım yaptı.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaptığı paylaşım sonrası Çebi'ye sosyal medyadan tepki yağarken üyesi olduğu Saadet Partisi tarafından "Önce Ahlak ve Maneviyat' diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Milli Görüş Hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Asla tasvip etmediğimiz, hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde bir bilgilendirme yapıldı.

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DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Çebi ise alınan karar sonrası "Meydanlarda ve TV lerde milli görüşün tek partisi saadet partimiz hakkında illet, zillet ve hainlerle birlikte olma iftiralarında bulunan, MHP genel başkanı hakkında attığım bir tweet'ten dolayı genel merkezim tarafından, yüksek disiplin kuruluna verilmiş bulunmaktayım." dedi.