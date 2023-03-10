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Saadet Partili Ümit Çebi'nin "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" mesajı, sosyal medyada olay oldu
millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı açıklaması saadet partis genel merkezi önünde ilan edilmesi ve ardından hızını alamayan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" diye nitelendirdirip paylaşım yapması sosyal medayada gündem olarak olay oldu.
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