Saadet Partili Ümit Çebi'nin "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" mesajı, sosyal medyada olay oldu

millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı açıklaması saadet partis genel merkezi önünde ilan edilmesi ve ardından hızını alamayan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" diye nitelendirdirip paylaşım yapması sosyal medayada gündem olarak olay oldu.

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Saadet Partili Ümit Çebi'nin "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" mesajı, sosyal medyada olay oldu 1

Arapça kökenli bir kelime olan mücahit, günlük hayatta sürekli karşılaştığımız bir terim. Mücahit sözcüğü önceleri ilk İslam Devleti adına savaşan Müslüman askerler için kullanılıyordu. Milli görüşün lideri Rahmetli Necmettin Erbakan hocanın İslam Hassasiyeti ve verdiği mücadeleden dolayı kendisine mücahit olarak hitap edilmiş ömrü boyunca mücahit Erbakan diye slogan atılmıştı. Erbakan Hocaya atılan bu sloganın Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" diye nitelendirmesi hem çok tepki çekti, hem de paylaşımı sosyal medyada gündem olarak olay oldu

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Saadet Partili Ümit Çebi'nin "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" mesajı, sosyal medyada olay oldu
Saadet Partili Ümit Çebi'nin "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" mesajı, sosyal medyada olay oldu
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