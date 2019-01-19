Saadet Partisi adaylarını tanıttı

Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan adayı olan Ahmet Faruk Ünsal ve ilçe adaylarının tanıtım toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, Kahta Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı, Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Bora, Gerger Belediye Başkan Adayı Zeynal Aslan, Samsat Belediye Başkan Adayı Hayrettin Kuştepe'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan belediye başkan adayı Ahmet Faruk Ünsal, Adıyaman'da her kesimin adayı olduğunu öne sürerek, "Bu süreçte bana destek olan farklı inanç grupları, sivil toplum kuruluşları ve farklı siyasi gruplara özellikle teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın sorunlarını biliyorum. Adıyaman'ın sorunlarına diğer partiler olduğu gibi bizlerde projelerle vatandaşın huzuruna çıkıp kendimizi anlatacağız. Adıyaman'da kenara itilen ve çeşitli vesilelerle ötekileştirilenlerin öncelikli olmak üzere herkesin ve her sesin başkanı olacağım. Şehri tüm renkleriyle ve tüm farklılıklarıyla kucaklayacağız. Bu şehri birlikte yöneteceğiz. Bir seçilmişin seçmene üstünlüğü yoktur. Bu görev meselesidir. Şeffaf, hesap ve hizmet eden bir belediye başkanı olacağım" dedi.

Konuşmaların ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Toplantıya Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve partililer katıldı.

Kaynak: İHA