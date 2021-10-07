Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay hakkında çıkan haberlerin ardından, onu tanıyanlar ölüm nedenini araştırırken, tanımayanlar ise kim olduğuna dair biyografik bilgileri merak etti. Arama motorlarında "Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Ünal Yurtbay öldü mü, nasıl öldü?" soruları aratılırken, haberimizde konu başlıklarına yer verdik.

SAADET PARTİSİ BARTIN İL BAŞKANI ÜNAL YURTBAY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Ünal Yurtbay, 1969 yılında Bartın’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Bartın Lisesi’nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne adım attı.



1988’den bu yana Saadet Partisi’nde il başkanlığının yanı sıra genel merkez yürütme kurulu üyeliğinde bulundu.



Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıdır.



24 Haziran 2018 genel seçimleri Saadet Partisi 27. dönem Bartın 1. sıra milletvekili adayıdır.

Saadet Partisi Bartın İl Başkanlığı görevini üstlenmektedir.

ÜNAL YURTBAY ÖLDÜ MÜ, NASIL ÖLDÜ?

İki çocuk babası 52 yaşındaki Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yurtbay'ın intihar ettiği tahmin ediliyor.