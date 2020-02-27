Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

BURSA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizi kimse hainlikle itham edemez. Bu memlekete canını herkesten önce verecek birileri varsa milli görüşçülerdir. Bunu herkes bilmek mecburiyetinde." dedi.

Karamollaoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ölümünün 9'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"nda, Erbakan'ın siyasi hayatını anlattı.

Erbakan'ın tüm insanlığın saadetini hedef alarak, yola çıktığını vurgulayan Karamollaoğlu, onun inandığı gibi konuştuğu için toplumları peşinden sürükleyebildiğini belirtti.

Dünyada huzur ve saadetin hakim olması için bunların önce Türkiye'de sağlanması gerektiğini aktaran Karamollaoğlu, "Bu ülkede adalet olmalı. Kimse birilerinin kendisine zulmetme ihtimalini aklına bile getirmemeli. Devlete güven olmalı, devlet de kimseye tuzak kurmamalı. Haksızlık yapılmamalı, gasp olmamalı, kamunun malı peşkeş çekilmemeli ve israf edilmemeli. Hele rüşvet hiçbir zaman gündemimize girmemeli." diye konuştu.

Hakkı üstün tutan bir anlayışa sahip olduklarını, dünyada bu anlayışın hakim olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Hak, değişmeyen doğrudur. Dünyada bugüne kadar siz, hiçbir zaman barış tesis edemediniz, huzuru sağlayamadınız, iki cihan harbini siz kendi aranızda meydana getirdiniz. Sebep, bir türlü sömürü mantığından kurtulamıyorusunuz. Sömürüden vazgeçin. Çifte standart uyguluyorsunuz. Biz, eşitlik istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Yeri geldiğinde huzurdan, barışdan, demokrasiden, insan haklarından bahsediyorsunuz ama genellikle diktatörleri destekliyor, baskı ve zulmün yanında oluyorsunuz."

Karamollaoğlu, problemleri savaşarak değil barış içinde çözmeyi tercih ettiklerini belirterek, "Ülkemizde ciddi problemler var. Biz, hiçbir partinin, parti başkanının mensubunun düşmanı değiliz, hasmı da değiliz. Olsa olsa rakibiyiz. Erbakan hocamızdan bize kalan miras, bu. Biz, bizim gibi düşünmeyen, aynı duyguları paylaşmayan, hatta aynı inancı paylaşmayan insanlarla bile bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. O zaman bir memlekette huzur, saadet olur." ifadesini kullandı.

Adaleti, hakkı hakim kılacaklarını, milli gelirin adil paylaşımını prensip olarak benimseyeceklerini vurgulayan Karamollaoğlu, "Memlekette resmen 4,5 milyon işsiz var. Yaklaşık 8 milyon insan açlık sınırında ücret alıyor." dedi.

Ahlaki ve manevi değerlerin düzeltilmesi, kalkınmanın üretime dayalı olarak yapılması ve kalkınmanın adil paylaşımla huzur ve barışı tesisi edecek şekilde dağıtılması gerektiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, bunların olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Tayyip Bey, yıllarca birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız ama kendisi farklı kanaatlere, fikirlere sahip olabilir bugün. Yeri gelir bizim de arkamızdan bir sürü laf da edebilir, eder. Siyasette oluyor ama bizi kimse hainlikle itham edemez. Bu memlekete canını herkesten önce verecek birileri varsa milli görüşçülerdir. Bunu herkes bilmek mecburiyetinde. Huzuru rakiplerinizi hainlikle itham ederek sağlayamazsınız. Bir iktidarın en iyi dostu, biraz kinayeli bir yaklaşım ama ona karşı çıkan muhalefettir. Yanlışlıklarını yanındaki dostlar her zaman söyleyemez ama muhalefet söyler. Muhalefetin söylediği her şey doğru mu? Yok. Sen oradan alabileceğini al. O zaman bak Türkiye'nin hali nasıl değişiyor, düzeliyor."

Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, eski bakanlardan Faruk Çelik, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca ve çok sayıda partili katıldı.





Kaynak: AA