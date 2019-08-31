Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan taziye ziyareti

KOCAELİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, trafik kazasında babası, anneannesi ve babaannesi hayatını kaybeden partisinin İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy'a taziye ziyaretinde bulundu.

Başiskele ilçesindeki taziye evini ziyaret eden Karamollaoğlu, Gürsoy ailesine başsağlığı diledi.

Karamollaoğlu, kısa süren ziyaretin ardından evden ayrıldı.



Taziye ziyaretine, Genel Başkan yardımcıları Sinan Ejderoğlu ve Ömer Faruk Yazıcı ile İl Başkanı Nurettin Çelik de eşlik etti.

Kaynak: AA