Saadet Partisi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısında konuşan İl Başkanı Mahmut Arıkan; "Bir dokunuşla her şeyi düzelteceğimizi iddia etmiyoruz. Ama en fazla 3 yıl içerisinde ekonomisi güçlü, halkı müreffeh barış ve kardeşlik yurdu bir Kayseri'yi inşa edeceğiz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Parti İl Başkanı Mahmur Arıkan yerel seçimlerde en büyük gayretlerinin kardeşliği tesis etmek olduğunu ifade ederek; "Bu seçim kazananların zaferi üzerinden değil kaybedenlerin korkup korkmaması üzerinden okunması gereken bir seçim olarak bizlere doğru yaklaşmakta. Kim, hangi oranla kazanırsa kazansın kaybedenlerin geleceklerinden endişe duymadıkları bir akşam olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bizim derdimiz bu. Ne olursa olsun kazanmak, belediyeleri alıp yandaş oluşturmak, rant kapısı oluşturmak değil kardeşliği tesis etmek bizim en büyük gayretimiz" dedi. Parti olarak yerel seçimlerde milletin karşısına hangi ilkeler ile çıkacaklarını sıralayan Başkan Arıkan; "Ülkemiz bir seçime giriyor. Bu süreçte toplumu kutuplaştırmaktan hepimizin ziyadesiyle kaçması gerekir. Her zaman söylediğimiz gibi siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil rakibidirler. Hepimiz, daha güzelin, daha iyinin mücadelesini vermek zorundayız. Bu doğrultuda diyoruz ki herkes üslubuna dikkat etsin. Birbirini suçlamak, yaftalamak yerine Kayserimiz için projemiz nedir, çıkıp vatandaşa anlatalım. Bu şehir, bu millet için yapacaklarımızı anlatalım. Öfkeyle, nefretle değil sağduyu ve nezaketle seçmenlere ulaşma gayreti içerisinde olalım. Bu ülke için en büyük tehlike kutuplaşma problemidir. Oy devşirmek için toplumu germek, seçimi savaş gibi göstermek bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. Biz Saadet Partisi olarak kişiler üzerinden değil ilkeler ve prensipler üzerinden siyaset yapmaya devam edeceğiz. İktidarı değil, belediye başkanlarını değil, bozulan sistemi değiştirmek için çalışıyoruz. Yoksa sistem aynen devam ettikten sonra Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş bunun hiçbir anlamı olmaz. Saadet Partisi olarak kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir siyaset anlayışına sahip olacağız. Garip gurebanın hakkını yetim hakkı korur gibi koruyacağız, ihalelerde şeffaf, denetlemelerde son derece titiz olacağız. Kayseri'yi normalleştireceğiz, şiddete başvurulmadığı sürece her türlü fikir ve düşüncenin önünü açacağız. "5 A'dan da yani; akıl, adalet, ahlak, adanmışlık ve asaletten asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim dışımızdaki siyasi partiler yapacaklarını anlatırken, biz çok kısa sürelerde iktidar ortağı olsak da belediyelerde biraz daha uzun sürelerde yönetime hakim olsak da o gün yaptıklarımızla bugün seçmenin karşısında oy istiyoruz. Elbette elimizde sihirli bir değnek yok. Bir dokunuşla her şeyi düzelteceğimizi iddia etmiyoruz. Ama en fazla 3 yıl içerisinde ekonomisi güçlü, halkı müreffeh barış ve kardeşlik yurdu bir Kayseri'yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Arıkan toplantıda ayrıca partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Kaynak: İHA