Saadet Partisi İl Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, bugün Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 BN 940 plakalı araç, M.T. yönetimindeki 58 TU 307 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada 23 plakalı araçta bulunan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu 24 yaşındaki Abdullah Hacıbekiroğlu hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Acı haberi alan Hacıbekiroğlu, oğlunun cenazesini almak için Sivas'a gitti.

Kaynak: İHA