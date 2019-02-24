Saadet Partisi Kahta seçim koordinasyon merkezi açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi(SP), seçim koordinasyon merkezini açtı.

Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan Saadet Partisi Kahta ilçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı, 2014 yerel seçimlerinde yanlarında olup daha sonra başka partiye geçen kişilerin her zaman kardeş olarak gördüklerini söyledi.

Kardeşlik üzerine siyaset yaptıklarını belirten SP ilçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı konuşmasında, "Dün bazı arkadaşlar 2014 seçimlerini eleştirdiler. Biz hiç kimseyi eleştirmiyoruz, değiştiremiyoruz. 2014 seçimlerinde yanımızda olan arkadaşlarımız bugün karşımızda olsalar da kardeşlerimizdir.

Biz ayrımcı değiliz. Biz kardeşiz, kardeşlik üzerine siyaset yapıyoruz. Biz kardeşlik türküsü üzerinde yola çıktık. Biz Kahta'ya hizmet etmiş bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Kim olursa olsun sizin seçtiğiniz insanlar bizim başkanlarımızdır.

Düşüncelerimizi ifade edebilir, eleştiriyi yapabiliriz ama aynı memlekette yaşıyoruz. Aynı toplumun insanlarıyız. Hiçbir zaman onları ötekileştirmeyeceğiz. Ama dünkü konuşmalarını esefle kınıyorum. Bizim için belediyeyi itlere, çakallara bırakmayın dediler. Biz sizin seçmiş olduğunuz insanlarız. İtsekte, çakalsak da sizin seçmiş olduğunuz insanlarız. Onların değil. Bükülmedik bükülmeyeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Saadet Partisi ilçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlının belediye başkan olması durumunda hayata geçireceği projeler anlatıldı.

Açılışa, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, ilçe Başkanı Vahap Uluçay, il ve ilçe belediye başkan adayları, parti üyeleri ve yoğun bir vatandaş kalabalığı katıldı.

Kaynak: İHA