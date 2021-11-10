Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, asgari ücret konusunda görüşlerini dile getirerek şunları söyledi:

"Asgari ücretin insanların yaşamlarını garantiye alabilecekleri seviyeye çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. İnsanlarımız geçinemiyor muzdarip. Bir çocuk babasının çektiği sıkıntıyı görmüş babasının verdiği 10 lirayı geri cebine koymuş. Bir çocuk bile babasının çektiği sıkıntıyı anlamış. Bir 10 lirayı çocuğuna veremeyen babalar var. Enflasyon paranın değer kaybetmesi alım gücünün azalması demektir. Enflasyon yüzde 40 ise 'Ben sana zam yaptım' diyemezsiniz. Geçen sene 100 lira almış olan bir insana yüzde 40 enflasyon üzerinden ben sana zam yaptım ihya ettim diyemezsiniz.”

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