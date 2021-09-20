Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan şaşkınlık yaratan ittifak çıkışı: Millet İttifakı şoke olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor

Son günlerde yaptığı açıklamalarla siyaset gündeminin çok konuşulan ismi olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisini il kongresine katılmak için geldiği Samsun'da Canik Kültür Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı çatısı altında yer alan Saadet Partisinin 2023 yılında yapılacak olan seçimlerdeki konumu merakla beklenirken Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun açıklamaları bir hayli şaşırttı.

MİLLET İTTİFAKI İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMA

Şuanda Saadet Parti'sinin bir ittifak içerisinde yer almadığını ifade eden Karamollaoğlu, seçimlere en fazla 1,5 sene gibi bir süre kaldığını söyledi. "Seçimlerin 1 sene sonra yapılacağını tahmin ediyorum." diyen Karamollaoğlu," Allah hayırlı etsin. Uzun zamandır yapılan çalışmalar neticesinde yeni bir hamle dönemine giriyoruz. Arkadaşlarımızın da bir bütün olarak gayret içerisinde olduklarını da gördük. ‘Millet İttifakı’ndasınız, değilsiniz’ sözleri ayrı. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar. Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama mesela mahalli seçimlere giderken her seçim bölgesinde seçime Saadet Partisi olarak girdik." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

" Bundan sonra da nerede bulunacağız bir beyanda bulunmadık. Bundan dolayı da seçim sathı mahallinin dışında ‘falancı ittifaktayız’ gibi bir yaklaşım biraz zorlama sayılabilir. Elbette partilerle dirsek temasımız oluyor. Görüşmelerimiz oluyor. Bu görüşmeler de seçime giderken son kademede somutlaşacak. Ama önceden seçim sathı mahallinin dışında bugünkü sisteme göre zaten ‘bir ittifakın içindeyiz’ demek, biz biraz seçimde birbirimize yakın bir politika izleyeceğiz manasına gelir. Yoksa şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil hiçbir parti için."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme arzusunda olduğunu söyleyen Karamollaoğlu “Tüm parti liderleri ile görüşmeyi arzu ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna dahil. Ama görüşür müyüz, görüşmez miyiz bakalım. Önümüzdeki günlerde diğer parti liderleri ile bir görüşmede bulunacağım." dedi.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMA ARZUSUNDAYIZ"

Geçtiğimiz hafta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü ifade eden Karamollaoğlu, " Aynı şekilde diğer parti liderleri ile de görüşmeyi arzu ediyorum. Genel gidişatla ilgili fikir alışverişinde bulunma arzundayız.” diye konuştu.