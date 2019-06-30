Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Kaya güven tazeledi

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Şaban Kaya seçildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen Saadet Partisi Merkez İlçe Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, burada yaptığı konuşmada, siyasette yaşanan her şeyin bir arka planı olduğunu belirtti.

Türkiye'de bir işsizlik sorunu olduğunu ileri süren İriş, bununda kendiliğinden olmadığını, kötü yönetimden dolayı olduğunu savundu.

Türkiye'deki eğitim önemine değinen İriş, "Eğitim ülkemizin kanayan yarasıdır. En az okuyan, en az araştıran, en az düşünen bir insanlar topluluğu haline getiriliyoruz. Ülkemizde yaşanan tüm sıkıntıların özünde eğitim var. Dertlerimize çare olacak, sıkıntılarımız geçirecek bir insan yetiştirmekten çok uzağız. Bundan dolayı taklitçi nesiller yetiştiriyoruz. İşsizliğin çözümü noktasında hala neler yapılması gerektiğini anlamış değiliz." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimlerde, Kaya, yeniden Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA