Saadet Partisi Pendik belediye başkan adayı Mahmut Kılıç oldu! Mahmut Kılıç Kimdir

31 Mart Yerel Seçimleri için Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Mahmut Kılıç olarak açıklandı.

17 ŞUBAT'TA MECLİS ÜYE LİSTESİ BELLİ OLACAK

Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı 17 Şubat Pazar günü saat 20.00’da Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği programla, belediye başkan adayını, meclis üyelerini ve seçim kampanyalarını tanıtacağı bilgisine ulaşıldı.

LİYAKAT VE ADALET İÇİN HEMŞEHRİLERİMİN OYUNA TALİBİM

2014 yılından bu yana Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanı olan Mahmut Kılıç, adaylığı ile ilgili “Partimiz tarafından Pendik’imize Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirildim. Liyakat, adalet ve barışın inşası için hemşerilerimin oyuna talibim. İlkemiz dürüst, şeffaf, sürdürülebilir, üretken ve estetik bir belediyecilik anlayışı olacak. Allah utandırmasın”

Mahmut Kılıç Kimdir?

1980 Sakarya doğumlu ve aslen Trabzonlu olan Kılıç, orta öğrenimini Pendik İmam Hatip Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi üzerine tamamladı.

1996 – 2006 Yılları arasında Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nde yöneticilik yaptı.

2006 – 2007 yıllarında Saadet Partisi Pendik Gençlik Kolları Başkanlığı, 2007- 2014 Yılları arasında Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcılığı, 2014 – 2019 yılları arası ise ilçe başkanı görevinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Kılıç, Pendik Kaynarca Mahallesi’nde ikamet etmekte, gayrimenkul hizmetleri ve ticaretle uğraşmaktadır.