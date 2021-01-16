Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüşerek Dağlık Karabağ zaferinin önemini değerlendirdiPaylaşımlarıyla çok konuşulan golfçüden " göğüslerin çok büyük" mesajına sert tepki!16 Ocak Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Fatih Altyalı'dan TRT Spor Spikeri Cansu Canbaz'ın cehalet eleştirisi: Kabul edilemez!Saadet Partisi Pendik ilçe başkanı Mahmut Kılıç, Babası Mevlüt Kılıç'ı kaybetti!Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' bu kadarına da pes dedirtti!Çin'den korkutan haber: Dondurma numunelerinde koronavirüs tespit edildi!Bir Şansım Olsa program formatı nedir? Show TV Bir Şansım Olsa kim sunuyor?TRT spor spiker Cansu Canbaz kimdir? Nereli?Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: LinkedIn de Türkiye'ye temsilci atayacak!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Saadet Partisi Pendik ilçe başkanı Mahmut Kılıç, Babası Mevlüt Kılıç'ı kaybetti!

Saadet Partisi Pendik ilçe başkanı Mahmut Kılıç, Babası Mevlüt Kılıç'ı kaybetti!

Saadet Partisi Pendik ilçe başkanı Mahmut Kılıç’ın babası eski Saadet Partisi ilçe başkanı Mevlüt Kılıç vefat etti.

Saadet Partisi Pendik ilçe başkanı Mahmut Kılıç, Babası Mevlüt Kılıç'ı kaybetti!

Mevlüt Kılıç’ın cenaze namazına Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi Pendik Yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Müslim Şahin, Eski CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

COVİD-19 YENMİŞTİ

Daha önce covid-19  tedavisi için bir süre hastanede tedavi gören Mevlüt Kılıç hastalığı yenmiş taburcu olmuştu. Taburcu olduktan sonra tekrar rahatsızlanan Mevlüt Kılıç tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

whatsapp-image-2021-01-16-at-15-17-14.jpegwhatsapp-image-2021-01-16-at-15-16-58.jpeg

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tedavilere cevap vermeyen Kılıç, kalp krizinden hakkın rahmetine kavuştu. 78 yaşında hakkın rahmetine kavuşan merhum Mevlüt Kılıç’ın cenazesi bu gün 15:00 sularında evinin önünden alınan helallikten sonra Aydınlı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

whatsapp-image-2021-01-16-at-15-27-36.jpeg

Bölge Gündem Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta Saadet Partisi Pendik ilçe başkanı Mahmut Kılıç olmak üzere tüm aile fertlerine başsağlığı dileriz..

 

HABERE YORUM KAT