Saadet Partisi Pendik ilçe başkanı Mahmut Kılıç, Babası Mevlüt Kılıç'ı kaybetti!

Mevlüt Kılıç’ın cenaze namazına Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi Pendik Yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Müslim Şahin, Eski CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

COVİD-19 YENMİŞTİ

Daha önce covid-19 tedavisi için bir süre hastanede tedavi gören Mevlüt Kılıç hastalığı yenmiş taburcu olmuştu. Taburcu olduktan sonra tekrar rahatsızlanan Mevlüt Kılıç tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tedavilere cevap vermeyen Kılıç, kalp krizinden hakkın rahmetine kavuştu. 78 yaşında hakkın rahmetine kavuşan merhum Mevlüt Kılıç’ın cenazesi bu gün 15:00 sularında evinin önünden alınan helallikten sonra Aydınlı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Bölge Gündem Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta Saadet Partisi Pendik ilçe başkanı Mahmut Kılıç olmak üzere tüm aile fertlerine başsağlığı dileriz..