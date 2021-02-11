Saadet Partisi'nde başkan değişikliğine mi gidiliyor? Partiden ilk açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinin ardından Saadet Partisi'nde yaşanan hareketlilik, siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bu hareketliliğin sebebini Genel Başkan değişikliği olarak açıklayan Gazeteci Hadi Özışık, Temel Karamollaoğlu'nun koltuğunu Mete Gündoğan'a devredeceğini iddia etti. Bunun üzerine parti sözcüsü Birol Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak, "Herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir." ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarının ardından konuyu istişare eden Saadet Partili önemli isimlerin ittifaka katılmak istediği ancak genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun ittifaka karşı çıktığı iddia edilmişti. Bunun üzerine partinin ilk genel kongrede başkanlık seçimine gidileceği öne sürülmüştü. Bu haberlerin yayılması üzerine konuya ilişkin ilk açıklama, parti sözcüsü Birol Aydın'dan geldi.

"SAADET PARTİSİ BU OYUNLARI BERTARAF ETMESİNİ BİLİR"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlayan Aydın,

"Son günlerde ekranlarda iktidar ağzı ile konuşan grupların, sanki 'Saadet Partisi Genel Başkanı’na bir müdahale gelecek'miş gibi algı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız.

Öncelikle bilinmelidir ki; Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir!

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Bizim istişare ve karar kurullarımız olan Yüksek İstişare Kurulumuz ve Genel İdare Kurulumuzun, herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir.

Dışarıdan bir ‘operasyon’ başlatma niyetinde olanların, asparagas haberleri ise bizi sadece güçlendirmektedir.

Genel Başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün mensupları, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak ve insanımıza hak ve adalete dayalı bir Türkiye’yi tesis etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve çalışmaya da devam edecektir." şeklinde konuştu.