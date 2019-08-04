Saadet Partisi'nde kritik tarih belli oldu

Saadet Partisi'nin 7. Olağan Kongresi Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Son kongresini 30 Ekim 2016'da gerçekleştiren Saadet Partisi'nde kongre heyecanı yaşanıyor.

HUMMALI BİR HAZIRLIK SÜRECİNE GİRİLDİ

Yasal mevzuat gereği ekim ayında Ankara'da yapılacak kongre için Saadet Partisi genel merkezinde hummalı bir hazırlık sürecine girildi.

Her kongresi bir şölen havasında geçen Saadet Partisi'nin kongre ile ilgili detaylı bilgileri ilerleyen günlerde il başkanlıklarına ulaştırması bekleniyor.

Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Temel Karamollaoğlu, nisan ayında yaptığı bir konuşmasında, "Önce zamanı gelen il kongrelerimizi tamamlayacağız. Ekim ayında ise büyük kongremizi yapacağız ve kolları sıvayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." demişti.