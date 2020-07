Saadet Partisi’nden ‘batan tekne’ açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti olarak daha önce de İran'a komşu ilçelerde sınırlardan kaçak geçişlerin olduğunu ve bunun durdurulması gerektiği konusunda açıklamaları olduğu belirtilerek, "Defalarca olayın vahametini anlatmaya çalıştık. Son yıllarda özellikle sınırlardan geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlere şahit olduk. Her bahar karlar eriyince cansız insan bedenleriyle karşılaştık. Kapasitesinin 4 ila 5 katı doldurulan minibüslerde kazalar neticesinde hayatını kaybeden ve ağır yaralanan göçmenleri gördük. Balıkçı teknelerine doldurulan insanların Van Gölü'nün serin sularında boğulduğunu izledik. Çok değil geçen hafta sonu Muradiye ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin yaralandığı kazaya şahit olduk. Aynı günün akşamı Van Gölü'nün en derin noktalarından birinde teknenin battığı haberini aldık. Dünden bugüne ne yazık ki birçok göçmenin yok yere ölüme terk edildiğini gördük. Tüm bu konularda Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak konunun çözümü için yetkililere çağrıda bulunduk ama ciddi bir adım atılmadığını da gördük. Tüm bu uyarılarımıza rağmen sanki sınırlarda kaçak göçmen geçişi yokmuş gibi hareket edildi. Şimdi ise yaşananlar neticesinde birçok insanın Van Gölü'nde battığının haberini gözyaşları içinde izledik. Yaşananlar göstermektedir ki Van'da organize şekilde insan kaçakçılığı yapılmaktadır. İnsan kaçakçılığını meslek edinmiş kişilerce her gün birçok göçmenin hayatı tehlikeye atılmaktadır. Her gün sınırlarımızdan yüzlerce göçmen geçmekte ve bu konuda ciddi bir adım atılmamaktadır. Bu nedenle bir kez daha kaçak geçişlerin durdurulması için yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz. Sınırlarımızdan geçişlere müsaade edilecekse bu konuda gerekli adımlar atılsın, hiç kimse mağdur edilmeden normal yollardan ülkemize girişlerine izin verilsin. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak konunun ihmale gelmeyecek kadar önemli olduğunu defalarca söyledik, uyarılarımızı defalarca yaptık ve korktuğumuz ne yazık ki başımıza geldi ve bugün büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Van Gölü'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaşananlar karşısında ülkemizde iktidara gelerek tüm insanlığa saadet ve huzur getiremediğimiz için üzüntümüzü ifade ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA