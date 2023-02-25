Saadi Redouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saadi Redouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saadi Redouani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saadi Redouani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saadi Redouani 18 Mart 1995 tarihinde Setif şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saadi Redouani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saadi Redouani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Saadi Redouani'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saadi Redouani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saadi Redouani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saadi Redouani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saadi Redouani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında USM Alger

1 Temmuz 2016 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2018 yılında ES Sétif

17 Ağustos 2020 yılında USM Alger

Saadi Redouani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saadi Redouani şuan USM Alger takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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