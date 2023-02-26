Saar Fadida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saar Fadida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saar Fadida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saar Fadida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saar Fadida 4 Ocak 1997 tarihinde Haifa şehrinde doğmuştur. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da סער פדידה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saar Fadida Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saar Fadida'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saar Fadida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saar Fadida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saar Fadida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saar Fadida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hapoel Haifa

1 Eylül 2018 yılında H Rishon leZion

30 Haziran 2019 yılında Hapoel Haifa

12 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

Saar Fadida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saar Fadida şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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