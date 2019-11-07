Saat 10'dan sonra oyun oynamak kanunen yasaklandı!

Artık akşam saat 10'dan sonra oyun oynamak yasak hale gelecek.

Çin yönetimi, gençlerin oyun bağımlılığını engellemek için yeni yasaklamalar getirdi. Webtekno’da yer alan habere göre Çinli oyuncular, akşam 10’dan sonra veya günde 90 dakikadan fazla oyun oynayamayacak.

KANUN ÇIKARILDI

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi hafta başında oyun bağımlılığı, miyopluk ve “toplumun geniş bir kesiminde kötü akademik performans” gibi sorunları ele almayı amaçlayan yeni değişiklikleri duyurdu. Kanuna göre oyun oynama saatlerine gelen sınırlama haftada 7 gün, 90 dakikalık oyun süresine gelen sınırlama ise Pazartesi-Cuma günleri arasında geçerli. Hafta sonları, çocuklara günde en fazla 3 saat izin verilecek. Ayrıca çevrimiçi oyun hesaplarına gerçek adlarını ve kimliklerini kullanarak kaydolmaları gerekecek. Oyun oynama sürelerine kontrol getiren sınırlamalara ek olarak, DLC ve mikro ödemelere harcanan paralar için de yeni önlemler alındı. Çinli oyuncuların harcamaları ayda 28 ila 57 dolar arasında bir miktarla sınırlandırılacak ve kullanıcıların yaşına bağlı olarak belirlenen eşyalara harcamalar yapaılabilecek.