Saat Açısı ne demek, TDK'ya göre Saat Açısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Saat açısı ne demek? Saat açısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi saat açısı kelimesi. Peki saat açısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre saat açısı nedir, saat açısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAAT AÇISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Saat açısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre saat açısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir gök cisminin boylamının gözlemcinin boylamına göre kutupta yaptığı açı

