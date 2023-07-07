Saat dolmadan istasyona koşun! Akaryakıta gece yarısı zammı geliyor: Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları

Son dakika! Yakıt fiyatlarında önemli bir değişiklik daha! Pompanın ayarı tamamen şaşmış durumda. Bugün gece yarısından itibaren motorine zam yapılacak. Ancak LPG'ye müjdeli bir haber var, indirim gerçekleşecek. Detaylar haberimizde...

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Saat dolmadan istasyona koşun! Akaryakıta gece yarısı zammı geliyor: Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzine yapılan son zammın ardından motorine gelen zam haberleri ve LPG'ye yapılan indirim haberiyle birlikte pompanın ayarı iyice kaçtı. 6 Temmuz Perşembe günü gece yarısından itibaren istasyonlarda fiyatlar yenilenecek ve vatandaşlar, indirimli fiyatlarla depolarını doldurma fırsatını kaçırmamaları konusunda uyarıldı.

LPG'YE 65 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

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Son gelişmelere göre, motorine gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam yapılacak. Bu zam haberleri arasında ise LPG'ye ise 65 kuruş indirim müjdesi verildi. Bu haberler, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Benzin fiyatlarının ardından motorine gelen zam haberleri, bir kısım LPG'li araç sahiplerine ise indirim haberiyle biraz olsun ferahlık sağladı.

Güncel fiyat listesi de açıklandı ve bugünden itibaren geçerli olacak. İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,83 lira olarak belirlendi. Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor. LPG'nin litre fiyatı ise 11,08 lira olarak güncellendi.

Bu son gelişmelerle birlikte yakıt fiyatlarındaki dalgalanma ve zamlar, araç sahipleri ve vatandaşlar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Pompanın ayarı iyice kaçarken, vatandaşlar uygun fiyatlı seçenekleri değerlendirerek depolarını doldurma fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Yakıt fiyatlarının seyrini yakından takip etmek, araç kullanıcıları için önem arz ediyor ve uygun fiyatlı seçeneklerden faydalanmak, bütçeleri koruma açısından da büyük önem taşıyor.

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