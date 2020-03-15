İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Saat kaçakçısı yakayı ele verdi

Saat kaçakçısı yakayı ele verdi

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 124 adet kaçak akıllı dijital kol saati ele geçirildi.

Saat kaçakçısı yakayı ele verdi

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 124 adet kaçak akıllı dijital kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Mart'ta il merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda Çin'den yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 124 adet kaçak akıllı dijital kol saati ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden piyasaya sürülmek istendiği tespit edilen saatlere KOM ekipleri tarafından el konuldu. Yakalanan şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT