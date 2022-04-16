Saat Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saat Satış Elemanı görev tanımı nedir, Saat Satış Elemanı ne iş yapar, Saat Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saat Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saat Satış Elemanı Tanımı;

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Saat Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Saat Satış Elemanı Maaşları

Saat Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saat Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saat Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.59

Meslek Adı :

Saat Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Saat mağazalarında veya saat reyonlarında her çeşit saatin tanıtım ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saat Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mağazaya veya reyona gelen müşterileri karşılamak,

b) Müşterinin istediği saatleri vitrinden çıkarmak ,müşterinin beğenisine sunmak,

c) Saatlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve modelin özelliklerini tanıtmak,

d) İndirimler ve kampanyalar hakkında müşterilere bilgi vermek,

e) Müşterinin istediği modelin olmaması halinde alternatif ürünler sunmak ve bilgi vermek,

f) Müşterinin satın aldığı saatin kayış, kordon ve zaman ayarını yapmak,

g) Satılan saatin garanti kartlarını düzenlemek, tanıtım kartını, servis bağlantıları içeren belgelerle birlikte ambalajlamak, müşteriye teslim etmek,

h) Satış işlemi tamamlandığında duruma göre müşteriye kasa noktasına noktasına kadar eşlik etmek,

i) Mağaza vitrininde veya reyonda bulunan saatlerin düzenli olmasını ve görsel standartlara uygun olmalarını sağlamak,

j) Vitrinde veya reyonda bulunan saatlerin güvenliğine dikkat etmek, mağaza yöneticisi ve varsa güvenlik görevlisiyle koordinasyon halinde çalışmak,

k) Saatlerin zaman ayarlarını kontrol etmek, doğru ayarlamaları yapmak,

l) Müşterinin istediği ürünün olmaması halinde temin edilmesi için ilgili yöneticisine haber vermek,

m) Günlük veya haftalık olarak saat sayımlarını yapmak,

n) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek veya ilgili yöneticisine yönlendirmek,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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