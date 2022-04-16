Saatçi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saatçi görev tanımı nedir, Saatçi ne iş yapar, Saatçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saatçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saatçi Tanımı;

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Saatçi Maaşı Ne Kadar? 2022 Saatçi Maaşları

Saatçi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saatçi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saatçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.09

Meslek Adı :

Saatçi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

KENDİ İŞLETMESİNDE SAAT ÇEŞİTLERİ, YEDEK PARÇALARI VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİNİ YAPAN, MAHİYETİNDE ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERİ SEVK VE İDARE EDEN KİŞİDİR.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER :

SAATÇİ, İŞLETMENİN GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA DÜZENLEMELERİNE VE MESLEĞİN VERİMLİLİK VE KALİTE GEREKLERİNE UYGUN OLARAK:

A) SATILABİLECEK MAL ÇEŞİDİNİN KALİTE VE MİKTARINI TESPİT ETMEK,

B) TOPTANCI VE İMALATÇI FİRMALARLA TEMASA GEÇEREK EN UYGUN ŞARTLARLA MAL SATIN ALMAK,

C) İŞLETME PERSONELİNİ SEVK VE İDARE ETMEK,

D) FİYATLARI, İNDİRİM VE KAMPANYALARI BELİRLEMEK,

E) ENVANTER VE MUHASEBE KAYITLARINI TUTMAK, TUTULMASINI SAĞLAMAK,

F) PERAKENDE TİCARET SATIŞININ VERGİ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK, YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK,

G) MAKBUZ, FATURA, SENET, ÇEK GİBİ TİCARİ BELGELERİ DÜZENLEMEK,

H) MALLARI TÜKETİCİ BEĞENİSİNE UYGUN ŞEKİLDE TEŞHİR ETMEK, ETTİRMEK,

İ) MÜŞTERİLERE ALMAK İSTEDİKLERİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ BİLGİ VERMEK,

J) MÜŞTERİYE ÜRÜNÜNÜN FİYATI İLE İLGİLİ BİLGİ VERMEK VE KARAR VERMELERİNE YARDIMCI OLMAK,

K) ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK, FATURA, SEVK İRSALİYESİ YA DA YAZAR KASA FİŞİNİ KESMEK,

L) SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİ AYARLAMAK, PAKETLEMEK,

M) SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİN GARANTİ BELGELERİNİ DOLDURMAK, ÜRÜNÜN GARANTİ ŞARTLARI HAKKINDA MÜŞTERİYE BİLGİ VERMEK,

N) MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ DEĞERLENDİRMEK,

O) ÜRÜN İADE VE DEĞİŞİM TALEPLERİNİ TÜKETİCİ HAKLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK, VB. GÖREV VE İŞLEMLERİ YERİNE GETİRİR.

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