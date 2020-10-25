Saatler geri mi alındı 2020? 25 Ekim saatler geri alınacak mı?

Saatler geri alındı mı 2020? 25 ekim saatler geri alınacak mı? soruları bugün trendler arasında yerini aldı. Biz de herkesin bilgi sahibi olmaya çalıştığı bu konuyla ilgili gerekli detayları haberimizde derledik. İşte Saatler geri alındı mı 2020? 25 ekim saatler geri alınacak mı? sorularının cevapları...

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanıyor. Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

TÜRKİYE’DE NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANDI

Yaz saati uygulaması Türkiye’de 1947 yılında uygulama tanıtılıp uygulanmaya başladı. 1965 ve 1972 yılları arasında askıya alınırken, 2008 yılında Enerji Bakanlığı uygulamanın kaldırılmasını önerdi. Ancak çalışmalar gerçekleştirilemedi. 2013 yılında bakanlık yeniden harekete geçilse de iş dünyasındaki tepkiler nedeniyle başarılı olunamadı. 2016 yılına gelindiğinde Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla 26 Marttan itibaren tüm yurtta sene sonuna kadar yaz saati uygulamasına geçildi. 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Sonuç olarak Türkiye saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlendi.

SAATLER GERİ ALINDI MI 2020?

Avrupa ülkeleri, zaman zaman Türkiye gibi bu uygulamayı kaldırmayı düşünse de henüz hayata geçirmedi. Avrupa Birliği'nden karar çıkması gerekirken, bunun öncelik olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan yani cumartesiyi pazara bağlayan gece Avrupa ülkelerinde saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'de ise bu uygulamaya 2016 yılında son verilmişti. Türkiye'de saatler bugün geri alınmayacak..

25 EKİM SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Ülkemizde 2016 yılından bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84’i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019’da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021’de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Avrupa Parlamentosu yaz ya da kış saatinden birinin seçilip onda kalınmasını istemişti. Ancak uygulamadan çıkıp çıkmayacaklarına üye devletlerin karar vermesi gerekiyor. Bunun ise yakın vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. Avrupa Birliği diplomatlarından alınan bilgiye göre Almanya’nın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında da konu pek gündeme gelecek gibi görünmüyor. Diplomatlar AB’nin daha acil konuları olduğunu ifade ediyorlar. AB Konseyi de Avrupa Parlamentosu’nun tavsiye kararına ilişkin bir pozisyona sahip olmadıklarını bunun için üye devletler arasında bir çoğunluğun oluşması gerektiğini açıkladı.

AVRUPA’DA 3 FARKLI SAAT DİLİMİ VAR

Almanya da Federal Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre yaz saati ile kış saati arasında henüz bir tercihte bulunmadı. Ekonomi Bakanlığı “Federal hükümet açısından önemli olan zaman adalarının oluşmasını engellemek ve uyumlu bir iç pazarı güvence altına almaktır” açıklamasını yaptı. Ölçülü ve uyumlu bir sürecin işlemesi için Avrupa genelindeki sonuçların tahmin edilmesi gerektiğini ifade eden Bakanlık, “AB Komisyonu henüz böyle bir sonuç tahminini ortaya koymamıştır” dedi. Avrupa Birliği içerisinde üç farklı saat dilimi bulunuyor. İspanya’dan Polonya’ya Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu Orta Avrupa Saati’ni kullanıyor. Yaz saatinin kalıcı hale gelmesi halinde kıtanın batısında ve kuzeybatısında hava ancak öğleden önce aydınlanmış oluyor. Yaz saatinde kalınması halinde 21 Aralık tarihinde İspanya’nın Vigo kentinde güneş saat 10.01’de, Fransa’nın Brest kentinde saat 10.07’de, Almanya’nın Emden kentinde ise saat 09.45’te doğuyor.