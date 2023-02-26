Saba Amiko Kiknadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Amiko Kiknadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Amiko Kiknadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Amiko Kiknadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Amiko Kiknadze 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Amiko Kiknadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saba Amiko Kiknadze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Amiko Kiknadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Amiko Kiknadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Amiko Kiknadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Amiko Kiknadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Locomotive

Saba Amiko Kiknadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Amiko Kiknadze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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