Saba Goglichidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Goglichidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Goglichidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Goglichidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Goglichidze 25 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა გოგლიჩიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Goglichidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saba Goglichidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Saba Goglichidze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Goglichidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Goglichidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Goglichidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Goglichidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Saba Goglichidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Goglichidze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Saba Goglichidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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