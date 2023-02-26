Saba Kajaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Kajaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Kajaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Kajaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Kajaia 23 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა ქაჯაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Kajaia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Saba Kajaia'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Kajaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Kajaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Kajaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Kajaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili

Saba Kajaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Kajaia şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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