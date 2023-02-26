Saba Khvadagiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Khvadagiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Khvadagiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Khvadagiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Khvadagiani 30 Ocak 2003 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა ხვადაგიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Khvadagiani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Free Football yapmaktadır. Saba Khvadagiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Saba Khvadagiani'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Khvadagiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Khvadagiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Khvadagiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Khvadagiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Saba Khvadagiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Khvadagiani şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Saba Khvadagiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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