Saba Lobzhanidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Lobzhanidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saba Lobzhanidze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saba Lobzhanidze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saba Lobzhanidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Lobzhanidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Lobzhanidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Lobzhanidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Lobzhanidze 18 Aralık 1994 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა ლობჟანიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Lobzhanidze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Saba Lobzhanidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hatayspor futbol takımında oynamaktadır. Hatayspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saba Lobzhanidze'nin Hatayspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saba Lobzhanidze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sabalobjanidze23/

Saba Lobzhanidzeboyu ve yaşı kaç

Saba Lobzhanidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Lobzhanidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saba Lobzhanidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Lobzhanidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2016 yılında Chikhura

31 Aralık 2016 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2017 yılında Randers

31 Ocak 2020 yılında Ankaragücü

1 Temmuz 2021 yılında Hatayspor

Saba Lobzhanidze kimdir

Saba Lobzhanidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Lobzhanidze şuan Hatayspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Dinamo Tiflis

Saba Lobzhanidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 21 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

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Saba Lobzhanidze nereli

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