Saba Maisuradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Maisuradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Maisuradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Maisuradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Maisuradze 25 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა მაისურაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Maisuradze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Saba Maisuradze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Maisuradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Maisuradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Maisuradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Maisuradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FC Aragvi

1 Temmuz 2014 yılında FC Magaroeli

1 Ocak 2017 yılında FC Shevardeni

1 Temmuz 2018 yılında Tbilisi City

1 Ocak 2021 yılında Spaeri

Saba Maisuradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Maisuradze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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