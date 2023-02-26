Saba Mamatsashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Mamatsashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Mamatsashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Mamatsashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Mamatsashvili 23 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა მამაცაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Mamatsashvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Saba Mamatsashvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Mamatsashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Mamatsashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Mamatsashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Mamatsashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Saburtalo II

1 Ağustos 2021 yılında Saburtalo

Saba Mamatsashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Mamatsashvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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