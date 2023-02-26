Saba Piranashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Piranashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Piranashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Piranashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Piranashvili 19 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა ფირანაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Piranashvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Saba Piranashvili'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Piranashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Piranashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Piranashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Piranashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2022 yılında FC Telavi

Saba Piranashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Piranashvili şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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