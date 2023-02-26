Saba Tolordava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Tolordava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Tolordava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Tolordava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Tolordava 11 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა თოლორდავა şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Tolordava Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Saba Tolordava'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Tolordava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Tolordava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saba Tolordava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Tolordava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Merani

Saba Tolordava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Tolordava şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.