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  3. Saba Tümer'den 'çiş' itirafı! Başından geçen en talihsiz olayı hiç çekinmeden anlattı! "Nasıl toparlayacağımı düşünüyordum"

Saba Tümer'den 'çiş' itirafı! Başından geçen en talihsiz olayı hiç çekinmeden anlattı! "Nasıl toparlayacağımı düşünüyordum"

Kahkahalarıyla ünlü Saba Tümer, katıldığı Instagram canlı yayınında başından geçen en talihsiz olayı hiç çekinmeden anlattı.

Saba Tümer'den 'çiş' itirafı! Başından geçen en talihsiz olayı hiç çekinmeden anlattı! "Nasıl toparlayacağımı düşünüyordum" 1111

Ünlü sunucu Saba Tümer katıldığı Instagram yayınında ilginç anılarını anlattı.