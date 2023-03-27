Sabah 8 akşam 5 çalışacak 130 bin memur alımı yapılacak! Bakanlıklardan flaş duyuru: Şartları taşıyan memur olacak!

İş arayan insanlar için Bakanlıkların müjdeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki hangi Bakanlık ne kadar personel alımı yapacak? Tüm detaylar haberimizde.

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Sabah 8 akşam 5 çalışacak 130 bin memur alımı yapılacak! Bakanlıklardan flaş duyuru: Şartları taşıyan memur olacak!

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen genç adaylar için müjdeli haberler geldi! Devlete tam 130 bin memur alınacak! Peki şartlar ne olacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BAKANLIKLARA BİNLERCE PERSONEL ALIMI

İş arayan gençler için verilen müjdelere göre Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı toplam 130 bini geçecek personel alımı yapacak. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan müjdeli duyuruya göre Adalet Bakanlığı bünyesine 9 bin 229; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 8 bin 376; İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine 700 toplamda 18 bin 305 personel alımı yapılacak. Bekir Bozdağ başvuruların önümüzdeki günlerde açıklanacağı ve şartların başvurularla birlikte açıklanacağını söyledi. 

Bakanlıklara Binlerce Personel Alımı Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Öğretmenler 27 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında ön başvurularını yapacak ve atamalar 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. 45 bin öğretmen ile ilgili kontenjan dağılımları da Bakanlık tarafından paylaşıldı ve 103 farklı branş için atama yapılacağı öğrenildi. Bakan Özer aynı zamanda sınıf öğretmenlerine 7 bin 878, Rehberlik öğretmenlerine 3 bin 604; Okul Öncesi öğretmenlerine 3 bin 269; İlköğretim Matematik öğretmenlerine 2 bin 656, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine 2 bin 604 öğretmen ataması yapılacağı paylaşıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan duyuruya göre de Subay, Astsubay, Memur, İşçi, Asker Öğrenci, Sözleşmeli Er alımları yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine 2023 senesi için 30 bin 62 personel alımı yapılacak. Başvurular 2 Nisan tarihinde başlayarak sınav ile alınacak ve Haziran ayı sonunda mülakatlar yapılacak. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan habere göre KPSS puanına göre 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Kontenjanlara göre 6 bin 69 hemşire, 1.530 ebe, 798 sağlık teknisyeni, 1.494 sağlık lisansiyeri, 21.709 sağlık teknikeri alımı yapılacak. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. 

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