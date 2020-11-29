Sabah cezaevinden çıkıp akşam gözaltına alınan şahıs: Benimkisi bir hayaldi

Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 'Kasten Adam Yaralama' suçundan bir süredir cezaevinde olan N.K. (28), sabah saatlerinde tahliye edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde evine gitmesi gerekirken dışarıda dolaşmayı tercih eden N.K. polis ekiplerinin radarına takıldı.

Polis ekiplerini gören N.K., ara sokaklara kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. N.K.'nın yapılan üst aramasında ise 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan N.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan da 3 bin 186 TL para cezası uygulandı.

''BENİMKİSİ BİR HAYALDİ''

Öte yandan N.K., kendini görüntüleyen basın mensuplarının 'Neden sokağa çıktınız' sorusuna 'Benimkisi bir hayaldi' diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.