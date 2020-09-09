Sabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda sabah koronavirüs testi yaptıran Halil Cengiz isimli bir vatandaş akşam arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Arkadaşını mutfakta yerde hareketsiz olarak bulan kişi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cengiz'in cesedini yapılan incelemenin ardından morga kaldırırken 40 yaşındaki kişinin yaptırdığı testin sonucunun henüz çıkmadığı belirlendi. Yüksek tansiyon ya da koronavirüsten hayatını kaybettiği değerlendirilen Cengiz'in iki hafta önce de babasını kaybettiği öğrenildi.
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