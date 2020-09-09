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Sabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulundu

Antalya'da 40 yaşındaki Halil Cengiz isimli bir kişi sah koronavirüs testi yatırdıktan sonra geldiği evinde bir arkadaşı tarafından akşam saatlerinde ölü bulundu. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırırken testin sonucunun da henüz çıkmadığı belirlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda sabah koronavirüs testi yaptıran Halil Cengiz isimli bir vatandaş akşam arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Arkadaşını mutfakta yerde hareketsiz olarak bulan kişi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cengiz'in cesedini yapılan incelemenin ardından morga kaldırırken 40 yaşındaki kişinin yaptırdığı testin sonucunun henüz çıkmadığı belirlendi. Yüksek tansiyon ya da koronavirüsten hayatını kaybettiği değerlendirilen Cengiz'in iki hafta önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

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09 Eylül 2020 Çarşamba 14:55
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