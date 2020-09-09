Sabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulundu

Antalya'da 40 yaşındaki Halil Cengiz isimli bir kişi sah koronavirüs testi yatırdıktan sonra geldiği evinde bir arkadaşı tarafından akşam saatlerinde ölü bulundu. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırırken testin sonucunun da henüz çıkmadığı belirlendi.