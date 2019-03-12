Sabah namazını köylerde kılıp oda kültürüyle çorba içiyor

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, köy ziyaretlerine sabah namazında başlıyor ve Osmanalı döneminden kalma oda kültürüne uygun olarak, sabah çorbasını köylülerle birlikte odada içiyor.

Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, beraberinde Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ile beraber sabah namazı buluşma programı kapsamında Hamurköy cemaatiyle bir araya geldi.

Namazın ardından köy odasında çorba ikramında bulunuldu. Hamurköy'de yapılan tarım ve hayvancılığın durumu hakkındaki konuların değerlendirildiği buluşmada Kaymakam Abbasoğlu, vatandaşlarımızla sabah namazı buluşma programlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA