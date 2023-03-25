Sabah saatlerinde müjdelendi! Sıfır faizli dev kredi paketi geliyor: 2 şartı var! Binlerce değil milyonlarca lira verilecek!

Deprem bölgelerinde yeniden ayağa kalmak amacıyla çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Depremden etkilenen şirketlere faizsiz kredi veriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gelişme hakkında bilgi verdikten sonra krediyi açıkladı. Depremzede firmalara faizsiz kredi tutarı ne kadar? Sorusunun cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

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Sabah saatlerinde müjdelendi! Sıfır faizli dev kredi paketi geliyor: 2 şartı var! Binlerce değil milyonlarca lira verilecek!

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen işletmelerle ilgili önemli bir adım atıldı. Firmalar faizsiz kredi desteği alıyor. Bakan Varan detayları anlattı. Bu nedenle şirketlerin büyüklüğüne ve hasar durumuna göre 1,5 milyon liraya kadar kredi veriliyor.

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1 BUÇUK MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ

Varank, Hatay'da sanayicilerle buluştu. Gösterinin ardından bir basın açıklaması yapan Varank, KOSGEB'in acil kredi programının uygulamaya alındığını duyurdu ve şunları söyledi:

“Şirketin büyüklüğüne ve zararına göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sunuyoruz. KOSGEB'in afet bölgesindeki alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesi için gerekli adımlar attık.”

KOSGEB'in KOBİ'lerin yeniden faaliyete geçebilmesi için başlattığı acil kredi programından hem üretim yapan, üretime dayalı parça tedarik eden, hem de üretime bağlı onarımları yapan KOBİ'lere ve mimarlık firmalarına fayda sağlanabiliyor.

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LİMİTİ BELİRLEYECEK 2 KOŞUL

Yardım Programının çalışması; Küçük Sanayi Bölgelerinde (KSS'ler), Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB'ler) veya diğer işyeri kümelerinde bulunan etkilenen KOBİ'ler yararlanabilir. Böyle bir durumda mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler 1 milyon liraya kadar kredi kullanabiliyor. Bu limitler, büyük veya daha fazla zararı olan şirketler için yüzde 50 oranında artırılır. Orta ölçekli bir şirketin önemli bir zarara uğraması durumunda kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkıyor.

FAİZİN TAMAMINI KOSGEB KARŞILIYOR

 Bölgede ekonomik ve sosyal hayatın normale dönmesi için başlatılan acil durum kredisinden yararlanan firmalar ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak. Ödemeler önümüzdeki 24 ay boyunca 3 taksitle yapılacak. Program sıfır faizle uygulanmakta olup, tüm faizler KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

KOSGEB, bu programdan 30 bin KOBİ'nin faydalanmasını ve 11 milyar liralık kredi yaratmayı hedefliyor. Bu durumda şirketlerin kullandığı faiz veya kârın maliyeti 3 milyar liraya çıkacak. KOSGEB tüm finansal maliyetleri karşılamaktadır.

Kredi Garanti Fonu (KGF), teminatı olmayan şirketler için faaliyet göstermektedir. Acil durum kredisi, valilik, kaymakamlık gibi makamlarca durumu belgelenen firmalar tarafından kullanılabilmektedir.

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