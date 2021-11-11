Sabah ve gece saatlerine dikkat! Meteoroloji'den karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı
Meteorolojinin tahminlerine göre kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında diğer yerlerde de mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yanı sıra 4 ilimizde yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkari'de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım 2021 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminini açıkladı. Vatandaşların düşen hava sıcaklıklarının yanı sıra, rüzgar, sağanak yağış, karla karışık yağmur , kar yağışı, zirai don, sis ve pus hadiselerine karşı dikkatli olmalı istendi. Peki Bugün hava durumu nasıl olacak 11 Kasım 2021 Perşembe? İl il hava durumu haberimizde...
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK 11 KASIM 2021 PERŞEMBE?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre 11 Kasım 2021 Perşembe gününde hava durumu şöyle olacak:
"Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI
Yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu