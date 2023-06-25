Sabah yataktan yorgun kalkanların sırrı çözüldü! Canan Karatay açıkladı: Sabah akşam bunu içen enerji depolayacak!

Türkiye'nin ünlü beslenme uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır süregelen yorgunluk sorununu doğal besinlerle çözmenin sırrını paylaştı. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurgulayan Karatay, köy tereyağı, fındık ve çay gibi doğal ürünlerin yorgunluğu alıp götüren etkisine dikkat çekti. İşte Karatay'ın önerileriyle enerji dolu bir yaşama adım atmanın yolu...

YAYINLAMA
Google News
Sabah yataktan yorgun kalkanların sırrı çözüldü! Canan Karatay açıkladı: Sabah akşam bunu içen enerji depolayacak!

Canan Karatay, köy tereyağının sabah akşam tüketilerek yorgunluğu alıp götüren bir besin olduğunu belirtiyor. Tereyağının içerdiği doğal yağlar ve vitaminler, enerji seviyelerini artırarak vücuda dinçlik hissi verir. Özellikle kavurmayla birlikte tüketildiğinde kuyruk yağıyla birleşen köy tereyağı, Anadolu'da uzun yaşamın sırlarından biri olarak bilinir. Yaşlanmayı geciktiren etkisiyle de dikkat çeken köy tereyağı, sağlıklı bir beslenme düzeninde önemli bir yer tutar.

canan karatay

Fındık, Canan Karatay'ın yorgunluğu alıp götürmek için önerdiği bir diğer besindir. Doğanın sunduğu bir hazine olarak nitelendirilen fındık, içerdiği mineraller, vitaminler, karbonhidratlar ve omega-3 yağ asitleriyle enerji depolamanın yanı sıra vücudu besler ve sağlık sağlar. Kavurulmuş ve köy yağıyla birlikte tüketildiğinde etkisi daha da artar. Fındığın çıtır çıtır lezzetiyle enerjiyi artırırken, kan yapıcı özelliğiyle de vücudu canlandırır.

Canan Karatay, yorgunluğu alıp götürmek için çayın da önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Şekersiz olarak tüketilen çay, içerdiği güçlü antioksidanlarla vücudu dinç tutar. Antioksidanlar, serbest radikallerle mücadele ederek hücrelerin korunmasına yardımcı olur ve enerji seviyelerini yükseltir. Karatay, bol bol çay içmenin faydalı olduğunu belirtirken, çayın yanı sıra kahve tüketimini de öneriyor.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın doğal besinlerle yorgunluğu alıp götürmenin sırrını açıkladığı bu öneriler, sağlıklı bir yaşam için önemli bir rol oynar. Köy tereyağı, fındık ve çay gibi doğal ürünlerin düzenli tüketimiyle enerji seviyeleri artar, vücut canlanır ve dinçlik hissi sağlanır. Ancak her beslenme önerisinde olduğu gibi, bireysel ihtiyaçlar ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak uzman bir doktor veya beslenme uzmanına danışmak önemlidir. Doğal besinlerle sağlıklı bir yaşama adım atarak yorgunluğun üstesinden gelmek mümkün!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adet Geciktirici Hap Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL? Reçetesiz Satılır Mı? Adet Geciktirici Zararları Neler?
Adet Geciktirici Hap Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL? Reçetesiz Satılır Mı? Adet Geciktirici Zararları Neler?
Hamilelikte Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?
Hamilelikte Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Son Haberler
Sabah yataktan yorgun kalkanların sırrı çözüldü! Canan Karatay açıkladı: Sabah akşam bunu içen enerji depolayacak!
Sabah yataktan yorgun kalkanların sırrı çözüldü! Canan Karatay açıkladı: Sabah akşam bunu içen enerji depolayacak!
Bayram öncesi flaş gelişme: Herkesin beklediği 12.401 TL ödemeler hesaplarda! Hesaplarınızı kontrol edin
Bayram öncesi flaş gelişme: Herkesin beklediği 12.401 TL ödemeler hesaplarda! Hesaplarınızı kontrol edin
Valilik duyurdu: O illerde 4 ay boyunca yasak olacak! Bunu yapanlara dev ceza
Valilik duyurdu: O illerde 4 ay boyunca yasak olacak! Bunu yapanlara dev ceza
Su kanalından inek çıktı! Kepçe operatörü kurtardı!
Su kanalından inek çıktı! Kepçe operatörü kurtardı!
Sivrisinek Neye Gelmez?
Sivrisinek Neye Gelmez?
Saç Kıran Nedir? Neden Olur? Saç Kıran Tedavisi Var mı?
Saç Kıran Nedir? Neden Olur? Saç Kıran Tedavisi Var mı?
Çok Okunanlar
Su kanalından inek çıktı! Kepçe operatörü kurtardı!
Su kanalından inek çıktı! Kepçe operatörü kurtardı!
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Yaş bitmiş iş bitmemiş, 82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi
Yaş bitmiş iş bitmemiş, 82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi
Karşınızda dünyanın en çirkin köpeği!
Karşınızda dünyanın en çirkin köpeği!
Esra Ezmeci'nin 10 kilo verdiren diyeti! Çapalama yöntemi: Bunu hiç duymadınız
Esra Ezmeci'nin 10 kilo verdiren diyeti! Çapalama yöntemi: Bunu hiç duymadınız
Varis Neden Olur? Genç Yaşta Varis Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Varis Neden Olur? Genç Yaşta Varis Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!