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Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan, Yıldız Tilbe'nin akım teklifini reddeden Tarkan'a sert tepki!

Sabah yazarı Hıncal Uluç köşe yazısında, Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan kendisine yönelttiği akımı reddeden Tarkan'ı sert bir şekilde eleştirdi. Hıncal, Tarkan için, "Benim için bitti" dedi.

Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan, Yıldız Tilbe'nin akım teklifini reddeden Tarkan'a sert tepki!

Pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen müzisyenler için sosyal medyadan #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle akım başlatılmıştı. Bu akıma uyan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, "Ben de Tarkan'a pas atıyorum" notu ile paylaşım yapmıştı. Ancak Tarkan, Yıldız'ın teklifini reddetmiş ve "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver." sözlerini sarf etmişti.

"TOK, AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ"

Bugünkü köşe yazısında Tarkan'ı sert şekilde eleştiren Sabah yazarı Hıncal Uluç'un kullandığı ifadeler gündem oldu. Tarkan'ı ülkesinin sorunlarına duyarlı yaklaşmadığı nedeniyle eleştiren Uluç, "Eskiler "Tok, açın halinden anlamaz" derler.. Meğer ne doğruymuş.." diye yazdı.

Tarkan'ın "Uyan" şarkısının sözlerini yazan Uluç, köşe yazısının devamında, "Meslektaşları için atılan bir 'çığlık' için 'Ne işe hizmet edeceğini pek anlamadım' diyebiliyorsa, bunun bir tek anlamı var... Tarkan benim için bitti!" ifadelerini kullandı. 

Sabah yazarı Hıncal Uluç tan Yıldız Tilbe nin akım teklifini reddeden Tarkan a sert tepkiSabah yazarı Hıncal Uluç tan Yıldız Tilbe nin akım teklifini reddeden Tarkan a sert tepkiSabah yazarı Hıncal Uluç tan Yıldız Tilbe nin akım teklifini reddeden Tarkan a sert tepki

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